В Пензенской области выполнили более 90% поручений губернатора

В 2016 году в ходе рабочих поездок в муниципальные районы и городские округа Пензенской области губернатор Иван Белозерцев дал 580 поручений.

Основная их часть направлена на решение проблем в области жилищно-коммунального хозяйства, технического состояния жилых помещений, ремонта зданий социально-культурной сферы, неудовлетворительного состояния дорог, уличного освещения и инженерных сетей.

«По состоянию на начало июля исполнено более 530 поручений главы региона, это 92,2%. Работа по остальным находится на постоянном контроле», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Иван Белозерцев считает необходимым личное общение глав муниципальных образований с гражданами. При этом губернатор акцентирует внимание на неформальности подхода к таким встречам.

«Если будем приглашать «своих», которые станут задавать «удобные» вопросы, толку от такой работы не будет», — подчеркнул глава региона.

По его мнению, на встречу с руководителем района должны приходить граждане, у которых есть проблемы или вопросы к власти.

«Надо разбираться в каждой ситуации, терпеливо выслушивать, объяснять, искать возможность оказать помощь», — нацелил глава региона.

Сейчас идет работа по обращениям, которые пензенцы направили президенту России в ходе его последней прямой линии.

«Главная задача — увидеть проблему, проанализировать ситуацию и принять управленческое решение в интересах граждан», — резюмировал Иван Белозерцев.