Пензенцы высмеивают в соцсети «мастеров парковки». ФОТО

Так, один из водителей решил поставить машину прямо у входа в подъезд.
Другой автомобилист не разглядел разметку на парковке и занял сразу два места.
«Косенький», «Ну такой баржей править — уже искусство. Снесло течением», — прокомментировали подписчики группы.
Еще один «мастер парковки» решил оставить свой транспорт на тротуаре на ул. Пацаева.
В Пензе уже неоднократно поднималась тема водителей-хамов, которые паркуются, как хотят. В частности, этот вопрос обсуждался на заседании Гордумы. Однако разобраться с этой проблемой не удается.