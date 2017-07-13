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Пензенцы высмеивают в соцсети «мастеров парковки». ФОТО

13 июля в 14:22 356 просмотров
«Автохам. Пенза» горожане поделились фотографиями неудачных парковок.

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В группе «Автохам. Пенза» горожане поделились фотографиями неудачных парковок.

Так, один из водителей решил поставить машину прямо у входа в подъезд.

Другой автомобилист не разглядел разметку на парковке и занял сразу два места.

«Косенький», «Ну такой баржей править — уже искусство. Снесло течением», — прокомментировали подписчики группы.

Еще один «мастер парковки» решил оставить свой транспорт на тротуаре на ул. Пацаева.

В Пензе уже неоднократно поднималась тема водителей-хамов, которые паркуются, как хотят. В частности, этот вопрос обсуждался на заседании Гордумы. Однако разобраться с этой проблемой не удается.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/avtohampenza

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