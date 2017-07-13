Пензенцы высмеивают в соцсети «мастеров парковки». ФОТО

Так, один из водителей решил поставить машину прямо у входа в подъезд.

Другой автомобилист не разглядел разметку на парковке и занял сразу два места.

«Косенький», «Ну такой баржей править — уже искусство. Снесло течением», — прокомментировали подписчики группы.

Еще один «мастер парковки» решил оставить свой транспорт на тротуаре на ул. Пацаева.

В Пензе уже неоднократно поднималась тема водителей-хамов, которые паркуются, как хотят. В частности, этот вопрос обсуждался на заседании Гордумы. Однако разобраться с этой проблемой не удается.