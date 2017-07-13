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Кувайцев поручил завершить ремонт дорог на ул. Краснова до 25 июля

13 июля в 14:20 348 просмотров

13 июля глава администрации Виктор Кувайцев и его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин проинспектировали ход ремонта пензенских дорог.

«На одном из участков улицы Калинина уже положили асфальт, поэтому Виктор Кувайцев распорядился нанести там дорожную разметку», — сообщает пресс-служба мэрии.

Там же, на улице Калинина, глава администрации обратил внимание на проведение ремонта теплосетей. Сейчас завершаются работы по перекрытию тепловых камер. Планируется, что к вечеру в домах восстановят подачу воды. Глава администрации города дал задание до 18 июля полностью подготовить основания под асфальтировку.

В ходе проверки Виктор Кувайцев посетил один из объектов на улице Краснова.

«Улицы Калинина и Краснова идут параллельно друг другу, мы понимаем, что, работая на них одновременно, создаются неудобства для автомобилистов. До 25 июля ремонт здесь должен завершиться», — поручил он представителю МУПа.

Кроме того, Виктор Кувайцев распорядился следить за ливневым коллектором и вовремя проводить его очистку, чтобы не было угрозы подтопления. Напомним, здесь дополнительно установили девять ливневых колодцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_khod_rabot_na_dorozhnykh_obektakh/

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