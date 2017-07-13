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В Пензе возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса

13 июля в 14:42 836 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом.

Авария произошла 13 мая на перекрестке улицы Терновского и Электрического проезда.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 44-летний водитель маршрутного автобуса на регулируемом перекрестке не предоставил возможность завершить маневр и произвел столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 57-летнего пензенца.

В аварии пострадал 29-летний пассажир легковушки, получив тяжкий вред здоровью. Подозреваемого допросили, он дал признательные показания.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.


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