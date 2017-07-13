Онлайн-трансляция отчета мэра Пензы Виктора Кувайцева перед населением

ИА «Пенза-Пресс» 13 июля ведет текстовую трансляцию из мэрии, где с отчетом о проделанной работе выступает глава администрации Виктор Кувайцев.

Полный текст отчета мэра Виктора Квайцева можно посмотреть здесь.

16.04. Председатель регионального правительства Николай Симонов, подводя итоги, поблагодарил мэра и администрацию за работу.

«Надо понимать: что бы мы не делали, всегда найдется, куда расти. Потому что есть крылатое выражение: человек растет под нагрузкой и власть тоже должна расти под нагрузкой.

На что надо обратить внимание: на качество работы управляющих компаний. На приемах граждан 80% обращений — это проблемы ЖКХ, Второе — экология. Вступает в силу закон об обращении с бытовыми отходами. Здесь нам предстоит неимоверная работа. Все проблемы Пензы характерны для всех городов России, потому что было время, когда не занимались сетями.

Есть еще проблема обманутых дольщиков. Нам всем вместе придется ее решать. На сегодня взаимодействие губернатора, правительства и администрации спланировано, и это — залог успеха. Все хочу пожелать крепкого здоровья и решения озвученных проблем», сказал он.

У населения вопросов к мэру не оказалось.

Отчет будет доступен на сайте администрации Пензы.

15.58. «Когда я говорю о крупных мероприятиях, я всегда упоминаю о том, что они проходят на условиях софинансирования с правительством Пензенской области. Я благодарю региональное правительство за то, что программы, нужные городу, находят отклик»

«Стратегический объект для нас — это набережная. Проект оценивается вместе с расселением в 1 млрд рублей, планируем завершить реконструкцию Свердловского моста, до конца года намерены проложить магистральный водопровод до поселка Лесной»

Еще среди задач — провести мероприятия по 100-летию футбола, отпраздновать 355-летие Пензы.

По его словам, важная городская проблема — износ теплосетей, который составляет 50−80%.

«Для предотвращения проблем надо ремонтировать сети. В этом году заложены средства на ремонт 11 км теплосетей, этого недостаточно для решения проблемы. Но этот объем в два раза больше, чем в прошлом году»

Кувайцев напомнил, что есть аварийный лома и сейчас идет разработка программы по переселению граждан из таких зданий.

«Уверен, что работая в единой команде, мы сможем добиться результатов, хочу призвать всех вас к активной и слаженной работе. Хочу выразить благодарность губернатору за поддержку инициатив, благодарю правительство, Законодательное собрание за поддерджку, благодарю депутатов Гордумы.

Отдельное спасибо — жителям города за активную позицию и заинтересованное отношение к проблемам. Благодаря этому Пенза приближается к стандартам современной городской среды. У нас есть много городов в ПФО, но только Пенза говорит: «Пенза — ты и есть моя Россия!».

Этими словами мэр закончил выступление.

15.53. В прошлом году Пенза в числе крупных городов региона вошла в проект «Безопасные и качественные дороги». Если до этого 39% дорог в областном центре было нормативном состоянии, то концу этого года показатель достигнет 43−44%.

«Организация транспортного обслуживания является приоритетным направлением: мы планируем увеличить количество транспорта большей вместимости. Сейчас заменили автобусы малого класса на большие по маршруту № 68»

Кувайцев напомнил об аварии на ТЭЦ и поблагодарил всех, кто помог ликвидировать ее последствия.

15.50. Администрацией города проводится работа по привлечению неналоговых доходов. Объем неналоговых доходов впервые в прошлом году превысил 1 млрд рублей.

Виктор Кувайцев отметил, что важное значение для города имеет промышленность, поэтому будут продолжаться мероприятия, связанные с поддержкой предприятий.

«За последние годы инвесторы вложили в город 140 млрд рублей, до 2021 года планируется увеличение показателя на 10%"

15.42. В Пензе льготами пользуются 130 тысяч граждан, что составляет четверть населения города.

Также обеспечивается адресная поддержка. Мэр рассказал о том, что Центр культуры и досуга, где ведется работа с инвалидами, Дом Вероники и Квартал Луи вошли в перечень лучших муниципальных практик.

Реализуются в Пензе десятки культурных проектов, так, в основе Дня города в этом году было более 100 инициатив граждан и общественников.

«Администрация проводит активную благотворительную деятельность. Так, в поддержку Спасского кафедрального собора проведено 12 концертов».

Он также рассказал о том, что поддерживается спорт, в том числе проводятся подготовит мероприятия к Чемпионату мира по футболу.

15.30. Мэр рассказал, что в Пензе ни одна соцпрограмма не была закрыта, увеличилось количество многодетных семей, выросла продолжительность жизни. В городе много внимания уделяется спорту и здоровому образу жизни, в том числе — оздоровительной кампании детей.

«Вы помните, какие сложности были с получением путевок в детские оздоровительные лагеря, в связи с этим в 2016 году создан сайт лето58.ру, включающий в себя в том числе электронную очередь, благодаря чему проблема была снята и процесс подачи документов значительно упрощен»

В настоящее время три пензенских гимназии входят в число 500 лучших школ России, пензенские школьники сдают ЕГЭ лучше, чем в среднем по стране. Один из самых грамотных выпускников России живет в Пензе. Он набрал в сумме 300 баллов по ЕГЭ.

«Мы ставим цель, чтобы все бассейны, которые есть в школах, работали».

По его словам, продолжается строительство новых школ: скоро введут школу на ул. Новый Кавказ/Шевченко, идет строительство образовательного учреждения на Шуисте. В планах — возвести школу в районе 65-летия Победы.

Также развивается дошкольное образование. Построены три современных детсада в общей сложности более чем на 1000 мест, ремонтируются старые детсады.

15.23. Виктор Николаевич в своем выступлении отметил, что конструктивный диалог муниципальной власти и общества стал доброй традицией.

«Последние несколько десятилетий можно назвать временем активной информатизации. Муниципальная власть старается идти в ногу со временем. Так, совсем недавно заработал наш обновленный сайт, ресурс представляет возможность для общения населепия и власти. Также мы являемся активными пользователями соцсетей, таких как «Фейсбук», «Твиттер», — сказал он, поблагодарив горожан и СМИ за взаимодействие.

Виктор Кувайцев отметил, что многое делается по инициативе горожан: прокладываются велодорожки, выполнены работы по озеленению скверов, например, на ул. Пушкина, пр. Строителей. Обустроены в городе шесть новых скверов: Семейный, 70-летия Победы, сквер Дружбы, 45 меридиан, Льва Ермина. Был торжественно открыт сквер Бессмертного полка. В рамках программы «Наш двор» проводится благоустройство дворов.

«Мы проводим вместе санитарные пятницы и субботники, благодаря чему наш город становится лучше. Не могу не отметить преображение нашего города, и это все — благодаря поддержке граждан, бизнес-сообщества».

Администрация продолжит практику по поддержке инициатив населения.

15.10. Перед началом выступления мэра был показан ролик о том, чем живет Пенза, ее достижениях и деятельности администрации города.

14.45. В большом зале администрации Пензы в 15 часов перед населением с отчетом о проделанной за год работе выступит мэр Виктор Кувайцев.

В настоящее время горожане занимают места в зале. На отчет главы администрации были приглашены представители трудовых коллективов из различных сфер, пришли все желающие. После отчета и подведения итогов пензецы смогут задать вопросы Виктору Николаевичу лично.

Стоит отметить, что первым мероприятие такого формата провел губернатор Иван Белозерцев. Чиновникам, директорам школ и главврачам больниц он рекомендовал последовать своему примеру.

На мероприятие пришли представители региональной власти, депутаты, общественники.