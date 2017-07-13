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В Пензе можно прослушать аудиогид по достопримечательностям онлайн

13 июля в 14:58 268 просмотров
«Красная линия» (0+).

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В Пензе запустили историко-культурный проект «Красная линия» (0+).

«В рамках проекта в городе появился интерактивный «мобильный гид», рассказывающий жителям и гостям Пензы о знаковых местах исторического центра», — сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Вдоль пешеходного маршрута по центру города установили таблички с информацией о главных пензенских достопримечательностях.

На каждой, кроме фото и текста, расположен QR-код, перейдя по которому, жители и туристы могут прослушать аудиогид по каждому объекту. Для этого нужен смартфон или планшет с мобильным интернетом и установленным бесплатным приложением для распознавания QR-кодов. Сервис доступен для устройств, работающих на базе Android, iOS и Windows Phone, говорится в сообщении.

Маршрут «Красной линии» начинается от памятника Первопоселенцу и проходит по улицам Кирова, Володарского, Московской и Советской. Его длина — около двух километров.

Благодаря «Красной линии» возрастет интерес к истории города, а поскольку проект реализован в актуальном сегодня «цифровом» формате, он будет привлекателен и для молодежи, которая активно пользуется гаджетами, считают в министерстве.


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