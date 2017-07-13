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Пензенский IT-колледж вошел в число лучших учреждений региона

13 июля в 15:26 252 просмотра
«Лучшие товары и услуги Пензенской области».

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IT-колледж стал лауреатом областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области».

«В число учреждений, предоставляющих в регионе лучшие услуги в сфере среднего профессионального образования, вошел Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IТ-колледж)», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В правительстве Пензенской области представителям учреждения вручили диплом лауреата областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области».

В рамках федерального конкурса «100 лучших товаров России» IT- колледж будет бороться за победу в сотне лучших учреждений страны. Его итоги будут известны в ноябре.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/07/13/12055424

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