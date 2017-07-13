Пензенский IT-колледж вошел в число лучших учреждений региона

IT-колледж стал лауреатом областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области».

«В число учреждений, предоставляющих в регионе лучшие услуги в сфере среднего профессионального образования, вошел Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IТ-колледж)», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В правительстве Пензенской области представителям учреждения вручили диплом лауреата областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области».

В рамках федерального конкурса «100 лучших товаров России» IT- колледж будет бороться за победу в сотне лучших учреждений страны. Его итоги будут известны в ноябре.