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В Пензенской области мужчина «обчистил» администрацию

13 июля в 15:40 262 просмотра

В Пензенской области мужчина воровал деньги из администрации и больницы.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, в марте 2017 года житель Волгоградской области прибыл в Шемышейский район и зашел в здание администрации. Воспользовавшись оставленным в замке ключом, он проник в кабинет. Из сумки работника администрации он украл кошелек с деньгами в сумме 7 250 рублей.

В мае 2017 года он совершил аналогичную кражу из кабинета Шемышейской больницы. Оттуда мужчина похитил кошелек с 8120 рублями.

Уголовное дело направили в Шемышейский районный суд для рассмотрения по существу, сообщают в ведомстве.


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