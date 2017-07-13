Пензенец заказал мужа экс-супруги

12 июля облсуд признал виновным в подстрекательстве к убийству по найму пензенца 1955 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, мужчина в апреле 2012 года начал искать людей, которые смогли бы за 200 000 рублей совершить убийство нынешнего мужа его бывшей супруги.

Двое «добровольцев», вызвавшихся выполнить заказ, сообщили о готовящемся преступлении в полицию.

Чтобы обеспечить алиби, заказчик уехал за границу и передал наемнику аванс в сумме 50 000 рублей, обговорив все детали убийства и сокрытия тела.

Сотрудники полиции инсценировали исчезновение «жертвы».

По возвращении в Пензу, заказчик передал оставшуюся часть вознаграждения: 90 000 рублей и 1500 долларов США. После этого его задержали полицейские.

Суд учел наличие у подсудимого на момент совершения преступления двух малолетних детей, поэтому ему назначили наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.