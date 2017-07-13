В России введут миграционный кодекс

«В прошлом году с различными целями на территорию РФ прибыли 16,4 млн граждан иностранных государств. Мы работаем по изменению законодательства, касающегося трудовых мигрантов», — сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой.
«Миграционное законодательство постоянно будет меняться», — добавил он.
Кроме того, МВД фиксирует снижение количества преступлений, которые совершили мигранты, отмечается в сообщении.
«На сегодняшний день давление со стороны мигрантов на криминогенную картину по территории страны несерьезное», — сказал замглавы МВД.