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В России введут миграционный кодекс

13 июля в 16:25 250 просмотров
, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Министерство внутренних дел РФ разработает миграционный кодекс, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В прошлом году с различными целями на территорию РФ прибыли 16,4 млн граждан иностранных государств. Мы работаем по изменению законодательства, касающегося трудовых мигрантов», — сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой.

«Миграционное законодательство постоянно будет меняться», — добавил он.

Кроме того, МВД фиксирует снижение количества преступлений, которые совершили мигранты, отмечается в сообщении.

«На сегодняшний день давление со стороны мигрантов на криминогенную картину по территории страны несерьезное», — сказал замглавы МВД.


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