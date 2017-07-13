Кузнечанин напал с ножом на соседа

«В больницу Кузнецка доставили 59-летнего мужчину с телесными повреждениями, предположительно, криминального характера», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Полицейские установили, что травмы ему, предположительно, нанес 58-летний сосед: избил его и несколько раз ударил ножом в грудь, шею и живот.
Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Его задержали, он дал признательные показания.
Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.