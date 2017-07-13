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Кузнечанин напал с ножом на соседа

13 июля в 16:48 216 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«В больницу Кузнецка доставили 59-летнего мужчину с телесными повреждениями, предположительно, криминального характера», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейские установили, что травмы ему, предположительно, нанес 58-летний сосед: избил его и несколько раз ударил ножом в грудь, шею и живот.

Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Его задержали, он дал признательные показания.

Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.


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