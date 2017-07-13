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Представители пензенской власти приняли участие в совещании с Голодец

13 июля в 17:30 192 просмотра

13 июля в правительстве Пензенской области состоялось совещание в заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, министр культуры и туризма Татьяна Курдова, замминистра физической культуры и спорта Сергей Никишин, министр здравоохранения Владимир Стрючков, министр труда, социальной защиты и демографии Евгений Трошин, министр финансов Любовь Финогеева, а также первый замминистра образования Пензенской области Лилия Чащина.

По данным пресс-центра облправительства, участники совещания обсудили возможность создания современной образовательной среды, вопросы обеспеченности регионов средствами на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в рамках исполнения указов президента РФ, а также затронули проблемы реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней органов дыхания.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/13/16532516

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