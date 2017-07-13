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А зачем ты там ездил? Администрация ответила на жалобу о перекрытом береге на Сурском

13 июля в 17:28 238 просмотров
«Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение на перекрытый бетонными блоками берег Сурского водохранилища Пензенской области.

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В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение на перекрытый бетонными блоками берег Сурского водохранилища Пензенской области.

«В селе Алферьевка за детским садом владелец соседнего коттеджа перекрыл насыпную дорогу вдоль Сурского водохранилища железобетонными блоками», — написал местный житель, попросив разобраться в ситуации.

В доказательство он предоставил фото.

На жалобу ответил глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков. По его словам, дороги вдоль Сурского водохранилища нет, так как это водоохранная зона. Железобетонные блоки установил «Сурский гидроузел».

То есть в принципе ездить там было нельзя.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

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