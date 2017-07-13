Домашняя пыль может привести к ожирению

Ученые установили, что в обыкновенной домашней пыли могут содержаться химические вещества, которые стимулируют рост жировых клеток, сообщает « Вести.ru ».

Эндокринные дисрапторы (EDC) — именно так называется группа синтетических или природных соединений, которые нарушают работу эндокринной системы. Они влияют на репродуктивную и неврологическую функции, а также на иммунную систему человека.

Исследователь Хизер Стэплтон со своими коллегами из университета Дьюка собрали пробы пыли в 11 домах в Северной Каролине. Полученный из образцов экстракт они испытали на культурах мышиных клеток 3T3-L1. Такие клетки часто используют при изучении накопления жиров или триглицеридов в организме, говорится в сообщении.

Большинство образцов пыли не только вызвало накопление жиров в клетках, но и стимулировало их деление.