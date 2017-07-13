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Домашняя пыль может привести к ожирению

13 июля в 17:59 150 просмотров
, что в обыкновенной домашней пыли могут содержаться химические вещества, которые стимулируют рост жировых клеток, сообщает «Вести.ru».

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Ученые установили, что в обыкновенной домашней пыли могут содержаться химические вещества, которые стимулируют рост жировых клеток, сообщает «Вести.ru».

Эндокринные дисрапторы (EDC) — именно так называется группа синтетических или природных соединений, которые нарушают работу эндокринной системы. Они влияют на репродуктивную и неврологическую функции, а также на иммунную систему человека.

Исследователь Хизер Стэплтон со своими коллегами из университета Дьюка собрали пробы пыли в 11 домах в Северной Каролине. Полученный из образцов экстракт они испытали на культурах мышиных клеток 3T3-L1. Такие клетки часто используют при изучении накопления жиров или триглицеридов в организме, говорится в сообщении.

Большинство образцов пыли не только вызвало накопление жиров в клетках, но и стимулировало их деление.


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