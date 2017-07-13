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В Пензе ламповые светофоры заменят светодиодными

13 июля в 17:56 238 просмотров
«Безопасные и качественные дороги» восстанавливают светофорные объекты.

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В Пензе в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» восстанавливают светофорные объекты.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на перекрестках улиц Рахманинова и Лозицкой, а также Рахманинова и Тернопольской, на пешеходном переходе улицы Рахманинова, 10 восстановили светофорные объекты.

В рамках программы в этом году реконструируют светофорные объекты на 58 улицах. Также установят недостающее оборудование и заменят ламповые светофоры светодиодными.

Кроме того, запланирована установка дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой и Г- образных опорах на нерегулируемых пешеходных переходах, сообщают в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_ramkakh_realizatsii_proekta_bkd_vosstanavlivayutsya_svetofornye_obekty/

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