В Пензе ламповые светофоры заменят светодиодными

В Пензе в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» восстанавливают светофорные объекты.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на перекрестках улиц Рахманинова и Лозицкой, а также Рахманинова и Тернопольской, на пешеходном переходе улицы Рахманинова, 10 восстановили светофорные объекты.

В рамках программы в этом году реконструируют светофорные объекты на 58 улицах. Также установят недостающее оборудование и заменят ламповые светофоры светодиодными.

Кроме того, запланирована установка дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой и Г- образных опорах на нерегулируемых пешеходных переходах, сообщают в мэрии.