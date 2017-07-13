В рамках проекта «Театры малых городов» ТЮЗ Заречного представил новый спектакль

В рамках проекта «Театры малых городов» в 2017 году планируется представить зрителям 414 новых постановок.

Проект «Театры малых городов», реализация которого рассчитана на 2017 год, следит за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров малых городов. Под контролем проекта 670 млн рублей из федерального бюджета будут распределены на поддержку таких театров по всей стране. На эти средства приведут в порядок декорации, костюмы, закупят необходимый инвентарь. Кроме того, при содействии проекта в театрах малых городов проводятся многочисленные премьеры спектаклей, сообщили в региональном отделении «Единой России».

Также для того, чтобы показать эти постановки массовому зрителю, рассказать о театрах, творческих коллективах были запущены сайт и YouTube-канал, где размещаются видеоролики о новых постановках и интервью актеров.

«Одна из приоритетных задач проекта «Театры малых городов» — обеспечить равный доступ жителей страны к культурным ценностям и досугу. Уже в этом году будут показаны 414 новых спектакля в театрах малых городов по всей стране. Мы также считаем необходимым использовать новые каналы коммуникации, в частности, — интернет и социальные сети.

Театры — участники проекта снимают видеоролики, в которых рассказывают о своей истории, новых постановках, выдающихся актерах театра. Благодаря созданному видеобанку, каждый житель страны сможет ознакомиться с деятельностью театров малых городов. С сентября проект планирует размещать на канале видео новых постановок», — отметила координатор проекта «Единой России», депутат Госдумы Оксана Бондарь.

В рамках реализации партпроекта «Театры малых городов» коллектив театра юного зрителя г. Заречного подготовил новую постановку по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева «Рядовые».

«Проект направлен на поддержку учреждений культуры моногородов. Благодаря этому руководителю театра и актерам удалось воплотить творческие замыслы, интересные идеи, укрепить материально-техническую базу театра, расширить возможности творческого коллектива в популяризации театрального искусства», — отметил заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Александр Еремкин.