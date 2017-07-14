Для ремонта теплосетей в Пензе привлекут еще три бригады

Виктор Кувайцев обратил внимание, что не все улицы города благоустроены на должном уровне, и поручил начальнику УЖКХ Андрею Гришину исправить все недочеты.

«Качество выполненных работ при реализации федерального проекта «Безопасные качественные дороги» является нашей приоритетной задачей», — отметил глава администрации.

Также Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Юрию Ильину назначить ответственных сотрудников на дорожных работах, так как не все добросовестно следят за организацией и соблюдением технологией укладки асфальтового покрытия.

Кроме того, он отметил, что поступает много обращений от граждан из-за отсутствия горячей воды в их квартирах.

«Неоднократно проводя утренние объезды, обратил внимание, что ремонтные бригады ПАО «Т Плюс» приступают к работе уже после 9.00, объясняя это тем, что не хватает людей. Какие меры приняты с нашей стороны, чтобы ускорить завершение ремонта теплоцентралей?» — поинтересовался Виктор Кувайцев.

По словам Юрия Ильина, уже сформировано три бригады, которые будут работать в ПАО «Т Плюс».

Градоначальник дал задание осуществлять постоянный контроль за ходом работ, а в случае нарушения графика принимать соответствующие меры, сообщает пресс-служба городской администрации.