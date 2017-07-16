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В пензенских МФЦ за день можно оформить СНИЛС

16 июля в 09:12 212 просмотров

Пензенцы теперь всего за день могут оформить СНИЛС в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

При обращении в МФЦ за этой государственной услугой гражданину выдается один из следующих документов:

— документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. В документе отражаются СНИЛС, ФИО, дата рождения, место рождения, пол;

— сведения лицевого счета по СНИЛС. Документ выдается при наличии СНИЛС при полной идентификации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС);

— отказ в регистрации (с указанием причины отказа). Документ выдается, если в системе выявлено застрахованное лицо с похожими анкетными данными. Заявителю необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) для уточнения данных.

При обращении гражданина в территориальный орган ПФР с документом, подтверждающим регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, выданным в МФЦ, специалист клиентской службы устанавливает личность заявителя и изготавливает страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в день обращения.

Регистрация граждан в системе ОПС через МФЦ ранее осуществлялась в трехнедельный срок, а сегодня процедура присвоения СНИЛС занимает несколько минут.

СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета, который подтверждает, что вы являетесь участником системы обязательного пенсионного страхования.


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