В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ

Минприроды России планирует в 2017 году ввести временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ (ОРВ).

Глава Минприроды России Сергей Донской направил в правительство РФ соответствующий проект постановления. Согласно ему, квота на ввоз в РФ ОРВ устанавливается с 10 августа по 31 декабря 2017 года.

«Распределение допустимых для ввоза объемов осуществляется между участниками внешнеторговой деятельности (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), подавшими до 20 июля 2017 года в Росприроднадзор заявление о ввозе озоноразрушающих веществ в установленном порядке», — сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Перечень разрешенных к ввозу веществ определили на основании информации от потребителей этих веществ и с учетом наличия собственного российского производства.