Вам будет интересно
Наши новости
Составлен рейтинг самых бюджетных курортов России
Депутат Госдумы предложил заблокировать приложения для онлайн-знакомств
Россияне будут следить за иностранцами
Из-за плохой погоды подорожала продуктовая корзина россиян
Домашняя пыль может привести к ожирению
«Нашествие» раскачает РЕН ТВ
В вузах введут новую форму военной подготовки
ФАС ограничит предпринимательскую деятельность государственных водоканалов
Американские ученые рассказали, как крепко спать
Егор Крид спел на свадьбе вместо Сосо Павлиашвили

В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ

14 июля в 11:35 242 просмотра
(ОРВ).

" data-title="В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ — Пенза-пресс, рунет за день">

Минприроды России планирует в 2017 году ввести временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ (ОРВ).

Глава Минприроды России Сергей Донской направил в правительство РФ соответствующий проект постановления. Согласно ему, квота на ввоз в РФ ОРВ устанавливается с 10 августа по 31 декабря 2017 года.

«Распределение допустимых для ввоза объемов осуществляется между участниками внешнеторговой деятельности (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), подавшими до 20 июля 2017 года в Росприроднадзор заявление о ввозе озоноразрушающих веществ в установленном порядке», — сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Перечень разрешенных к ввозу веществ определили на основании информации от потребителей этих веществ и с учетом наличия собственного российского производства.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics