Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе семь УК обязали благоустроить дворы
Белозерцев: Развитие инноваций невозможно без инженерной мысли
В Заре сформируют еще 62 участка для многодетных семей
Пензенцам напоминают о необходимости оформления полиса перед отпуском
Пензенский водитель пересек сплошную и совершил обгон на переходе
Для ремонта теплосетей в Пензе привлекут еще три бригады
Пензенец просит установить новую остановку на ул. Мира
Пензячка просит запретить фурам ездить днем по городу
Пенза присоединилась к обсуждению безопасности пассажирских перевозок
СКР заинтересовалось «играми» пензенских подростков на канатной дороге

Коммунальная «Санта-Барбара». Как в Пензе год пытаются отремонтировать крыльцо

14 июля в 12:10 308 просмотров
, ведущая в подъезд, рассыпается на глазах, и пройти по ней — большая проблема. Однако работе мешает то погода, то другие форс-мажорные обстоятельства. Горожане уже окрестили ситуацию «Санта-Барбарой».

" data-title="Коммунальная «Санта-Барбара». Как в Пензе год пытаются отремонтировать крыльцо — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе почти год жильцы многоэтажки на ул. Егорова пытаются добиться ремонта крыльца. Лестница, ведущая в подъезд, рассыпается на глазах, и пройти по ней — большая проблема. Однако работе мешает то погода, то другие форс-мажорные обстоятельства. Горожане уже окрестили ситуацию «Санта-Барбарой».

Начало истории положила жалоба горожанки от 19 апреля 2016 года.

«По адресу Егорова, 2, третий подъезд, разрушились ступени. Теперь для некоторых жильцов попасть в подъезд — большая проблема. Данная неприятность существует с января этого [2016] года. Помогите в решении этого вопроса!» — написала женщина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Первый ответ от администрации поступил 25 апреля. В сообщении говорилось о том, что вопрос ремонта крыльца рассматривается.

В мае стало известно о том, что работы по восстановлению лестницы включили в план, и ступени приведут в порядок до 1 сентября.

Однако все оказалось не так просто.

«В связи с большим объемом работ указанные мероприятия ООО «МУП Железнодорожного района» запланировано выполнить до 28 октября 2016 года», — говорится в следующем ответе.

Затем ремонту помешала погода. Из-за неблагоприятных условий ремонт решили перенести на второй квартал 2017 года.

Однако ремонт крыльца так и не произвели: собственники решили сменить управляющую компанию. Из-за этого сроки вновь сдвинулись — теперь до 1 августа 2017 года. О том, решится ли все-таки проблема, ИА «Пенза-Пресс» сообщат 4 августа.

«Санта-Барбара прям», — прокомментировал ситуацию читатель информагентства.

Фотография: Фото автора жалобы

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics