Пензенский водитель пересек сплошную и совершил обгон на переходе

На видео зафиксировано, как водитель легковушки совершает обгон на пешеходном переходе, пересекая сплошную линию разметки.

Пользователи активно обсуждают случившееся.

«Там хорошо видно, что не помешал никому. Не думаю, что водитель решил бы обогнать, если бы не убедился, что там никого», — встала на защиту нарушителя Екатерина.

Сообщение девушки вызвало дискуссию.

«Она же объяснила свою позицию. Если никому не помешала, то можно и по встречке, и на «красный», и по тротуару. Главное, чтобы не мешать, и чтобы никто не настучал на это в ГАИ», — написал Александр.

«Екатерина, да нарушайте. главное это других бы не касалось никаким образом. Летишь под 80 через сплошную и пешеходный, а там ребенок или мамаша с коляской и что, приплыли? Дорога не лотерея. какие тут могут быть оправдания», — парировал пользователь Евгений.