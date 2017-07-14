В Спутнике открывается колесо обозрения (видео)

Событие станет настоящим семейным праздником. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: живая музыка, фейерверк и большой розыгрыш для всех, кто прокатится на колесе обозрения в этот день.

Главным призом розыгрыша станет путевка на двоих в отель Черноморского побережья «Ялта-Интурист». Розыгрыш состоится в 19.00. В нем будет участвовать каждый билет, чей владелец будет присутствовать при определении победителя. Количество совершенных поездок для каждого участника не ограничено, это существенно повышает шансы на выигрыш.

Отель «Ялта-Интурист», входящий в состав кинокомпании «Союз Маринс Групп», расположен на территории Большой Ялты, в центре Массандровского парка на берегу Черного моря. Это один из крупнейших туристических центров Крыма с богатой инфраструктурой.

«Новый аттракцион станет отличным вариантом досуга для всей семьи, так как у него нет ограничений по возрасту. Колесо оснащено 18 ультрасовременными кабинками с круговым остеклением, удобными сиденьями и климат-контролем, что позволяет комфортно отдыхать и наслаждаться прекрасным видом на залив Суры и весь Город Спутник, независимо от погодных условий и времени года», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».