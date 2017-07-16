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Информацию о землях сельхозназначения внесут в спецсистему

16 июля в 09:21 276 просмотров
, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства.

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Пензенские аграрии смогут воспользоваться единой федеральной информационной системой о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства.

«Создание информационной системы планируется осуществить до 2020 года путем модернизации федеральной госсистемы «Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения.

Система мониторинга позволит получать актуальную и достоверную информацию о землях сельскохозяйственного назначения, включая информацию о местоположении, состоянии и фактическом использовании», — отмечает пресс-служба областного минсельхоза.

В настоящее время в регионе вели в оборот 36 тыс. гектаров пашни. Проведена раскорчевка древесно-кустарниковой растительности на землях общей площадью 3,8 тыс. гектаров.


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