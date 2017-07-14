Руководители Tele2 рассказали, когда в Пензе появится 4G

Директором пензенского и саранского филиала назначен Алексей Степин*. В сферу его ответственности входит управление бизнесом и улучшение ключевых операционных и финансовых показателей Tele2 в Пензенской области и Республике Мордовии. Алексей отвечает за укрепление позиций компании в регионах, занимается планированием и реализацией стратегии оператора, а также развивает корпоративную культуру Tele2.



Коммерческим директором пензенского и саранского филиала стал Сергей Гречко**. Сергей занимается планированием и управлением коммерческой деятельности Tele2 в Пензенской области и Республике Мордовии на массовом и корпоративном рынках. Он отвечает за реализацию маркетинговой стратегии региона, разработку продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов, развитие сети дистрибуции и контроль качества абонентского обслуживания.

Новых руководителей представили СМИ на пресс-ланче, в рамках которого журналисты смогли узнать о планах по развитию сети Tele2 в Пензенской области.

«Мы продолжаем работу по обновлению сетевого оборудования, модернизации существующих базовых станций и расширению зоны покрытия, чтобы обеспечить скоростным интернетом и качественной мобильной связью максимальное количество жителей региона. Кроме того, в 2017 году наши усилия сосредоточены на улучшении качества индорного покрытия — в торговых центрах и офисах. Мы анализируем потребности абонентов и разрабатываем в соответствии с ними наиболее привлекательные продуктовые предложения на рынке мобильных услуг», — сообщил он журналистам Алексей Степин.



Также сейчас активно ведется работа по развертыванию масштабной сети LTE в регионе. Ее планируется запустить до конца года. Сеть четвертого поколения будет работать на частоте 1800 МГц, и, что особенно важно, стандарт 4G будет доступен не только жителям Пензы, но и области. Кроме того, разрабатывается вопрос внедрения стандарта 5G.

«Потребление услуг передачи данных в сети Tele2 стремительно растет, и наша задача развивать инфраструктуру в соответствии с ожиданиями и потребностями абонентов.

Согласно внутренним исследованиям компании, в сети Tele2 в Пензенской области зарегистрировано более 50% смартфонов. Из них около 39% устройств LTE. Ситуация изменилась за последнее время кардинально, технология 4G становится весьма востребована среди наших абонентов, это стало одной из главных причин начала строительства сети LTE в Пензе. В наших планах запустить сеть четвертого поколения во всех районах Пензенской области», — отметил Сергей Гречко.



«Tele2 и Nokia заключили соглашение о развитии в России сетей мобильной связи в стандарте 5G. Сети мобильной связи переходят к новому поколению примерно раз в 10 лет. Так, действующий стандарт 4G был введен относительно недавно — в 2011 году. Мы считаем, что развитие 5G будет соответствовать этому тренду, но доработка и внедрение технологии 5G в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года.



Стандарт 5G позволит использовать все имеющиеся частоты и доступные операторам технологии, что в конечном счете будет способствовать значительному сокращению операционных затрат и улучшению клиентского опыта», — отметил Алексей Степин.



Напомним, сейчас услуги голосовой связи 2G от Tele2 доступны 98% жителей Пензенской области. Сеть 3G запущена на территории, где проживают более 95% пензенцев, она полностью охватывает города, крупные районы и большинство сел и поселков.



* Алексей Степин окончил Брянский государственный педагогический университет по специальности «Психологическое консультирование». Имеет многолетний опыт работы в телекоммуникациях. К команде Tele2 будущий директор присоединился в декабре 2015 года в качестве коммерческого директора волгоградского филиала компании. Под его руководством был проведен успешный запуск бренда в регионе, увеличена активная абонентская база и успешно реализован ряд проектов по развитию фирменной розницы.



** Сергей Гречко окончил Волгоградский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». До прихода в Tele2 Сергей занимал управленческие должности в банковской сфере. К команде Tele2 Сергей Гречко присоединился в сентябре 2015 года в качестве руководителя службы продаж волгоградского филиала, где достиг высоких результатов в реализации коммерческих инициатив компании.