Россияне будут следить за иностранцами

Российские граждане и организации должны будут следить за приглашенными ими гостями из других стран и принимать меры по обеспечению их своевременного выезда из РФ, а также соблюдать заявленную ими цель въезда, сообщают « Ведомости ».

В МВД предложили штрафовать за это любую «приглашающую сторону»: органы власти, диппредставительства иностранных государств и любые юридические лица.

Ведомство опубликовало соответствующий законопроект. Он предусматривает наложение штрафа за нарушение россиянами этих требований. Так, граждане могут заплатить от 2 000 до 4 000 рублей, должностные лица — 45 000−50 000 рублей, а юрлиц могут оштрафовать на сумму от 400 000 до 500 000 рублей.

Инициатива не затронет работодателей или родственников приезжих из ближнего зарубежья.