Пензенцам напоминают о необходимости оформления полиса перед отпуском

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Пензенской области напоминают о необходимости наличия полиса ОМС при путешествиях по стране и за границей.

Документ становится особенно необходимым в сезон летних отпусков. Проверить его действительность можно на портале информационной поддержки ТФОМС Пензенской области в разделе «поиск застрахованных лиц». Также можно позвонить в Единый контакт-центр в сфере ОМС Пензенской области по телефону 8-800−100- 80−44.

При недействительном полисе, необходимо оформить новый. Для этого нужно обратиться в любую страховую компанию, работающую в системе ОМС по месту проживания.

«В спорных ситуациях за пределами региона можно позвонить по бесплатному телефону — страховой представитель даст четкие инструкции», — сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.

Предъявление полиса ОМС не требуется при оказании экстренной медицинской помощи и состояниях, угрожающих жизни человека.

Напомним, что полис обязательного медицинского страхования действует по всей России и является гарантией бесплатной медпомощи в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС.