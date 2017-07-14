Спутниковый оператор «Орион» подключил 3 миллиона абонентов

Группа компаний «Орион» подвела итоги работы в первом полугодии 2017 года. Абонентская база федерального спутникового оператора в отчетном периоде достигла показателя в 3 008 000 домохозяйств, общий объем поступлений превысил 1,5 млрд рублей, а средний ARPU оператора продемонстрировал положительную динамику в пределах 5%.

На конец июня абонентская база ГК «Орион» насчитывает 3 008 000 домохозяйств, прирост к концу 2016 года составил около 2%. Наибольшую динамику новых подключений обеспечили Челябинская область (5%), Свердловская область, республики Саха и Башкортостан (3%).

Средний ARPU оператора за первое полугодие 2017 составил 104 рубля для бюджетного пакета и 290 рублей для среднеценового, что превышает показатели конца 2016 на 5% и на 1% соответственно.

В продуктовом портфеле компании «Комплекс услуг телевещателям /подъем и производство телеканалов» занимает 22%, услуги DTH — 75%, дистрибуция каналов — 3%. Общий объем поступлений за шесть месяцев 2017 года составил 1 557 490 000 рублей.

Объем реализованной «Орионом» спутниковой емкости за первое полугодие 2017 достиг 264,6 МГц, показав прирост в 3% относительно конца 2016 года.

Следуя принятой стратегии развития действующей абонентской базы, в первой половине 2017 большое внимание было уделено повышению привлекательности пакетов спутникового телевидения «Телекарта». Всего с начала года абонентам стали доступны более 10 новых каналов, в том числе каналы международного медиахолдинга SPI International, а также познавательно-развлекательные каналы российского производства. Число каналов в региональном мультиплексе «Ориона» достигло 28 за счет присоединения «Национального телевидения Чувашии — Чăваш Ен». Активное развитие в первом полугодии получили онлайн-сервисы.

С начала 2017 года существенно увеличено число телеканалов в «Телекарте Онлайн», сервис пополнился 30 телеканалами, их число превысило 70. Количество установок мобильного приложения «Телекарта Онлайн» увеличилось на 42% по сравнению с показателями конца 2016 года. За первые шесть месяцев текущего года его скачали более 12 000 человек, общее число скачиваний превысило 40 000.

Сервис «Кинотеатр» пополнился новыми фильмами, их общее число превышает 5000. Внедрена удобная система рекомендаций и сортировки контента. На 1 июля общее количество посещений раздела «Кинотеатр» превысило 38 000, просмотрено более 12 тысяч единиц фильмового контента.

«Первое полугодие прошло для «Ориона» под знаком повышения качества наших пакетов. Большую роль в этой работе сыграло партнерство с SPI International. Мы стали не только первым в России оператором, который показал каналы этого мейджора своим абонентам, но и предоставил партнерам — кабельным операторам возможность трансляции. Уже сейчас мы наблюдаем позитивный отклик абонентов и партнеров на обновленное предложение. Надеюсь, что он найдет отражение в дальнейшей положительной динамике наших финансовых показателей. В целом, в нынешних непростых экономических условиях выход нового производителя контента столь высокого уровня является добрым знаком для развития телеиндустрии в нашей стране. Для нас же — это отличная возможность закрепить позиции в тройке крупнейших дистрибуторов телевизионного контента в России», — прокомментировал итоги первого полугодия генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский.