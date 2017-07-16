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Пензенцы через сайт смогут перевести пенсию с одного вида на другой

16 июля в 17:59 372 просмотра
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России смогут направить электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой.

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Жители Пензенской области через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России смогут направить электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой.

Как поясняют в пресс-службе регионального отделения ПФР, например, гражданин, получающий пенсию по случаю потери кормильца, по достижению 80 лет может быть переведен на пенсию по старости. Либо гражданин, получающий государственную пенсию за работу в Чернобыльской зоне, может воспользоваться переводом на страховую пенсию по старости как наиболее выгодную по размеру.

В регионе этой услугой уже воспользовались более 170 человек.

«Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Для того чтобы пользоваться электронными услугами ПФР, необходимо быть зарегистрированным на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и иметь подтвержденную учетную запись. Если гражданин уже зарегистрирован на портале государственных услуг, то может использовать логин и пароль, указанные при регистрации», — отмечают в пресс-службе.


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