Пензенцы через сайт смогут перевести пенсию с одного вида на другой

Жители Пензенской области через « Личный кабинет гражданина » на сайте Пенсионного фонда России смогут направить электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой.

Как поясняют в пресс-службе регионального отделения ПФР, например, гражданин, получающий пенсию по случаю потери кормильца, по достижению 80 лет может быть переведен на пенсию по старости. Либо гражданин, получающий государственную пенсию за работу в Чернобыльской зоне, может воспользоваться переводом на страховую пенсию по старости как наиболее выгодную по размеру.

В регионе этой услугой уже воспользовались более 170 человек.

«Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Для того чтобы пользоваться электронными услугами ПФР, необходимо быть зарегистрированным на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и иметь подтвержденную учетную запись. Если гражданин уже зарегистрирован на портале государственных услуг, то может использовать логин и пароль, указанные при регистрации», — отмечают в пресс-службе.