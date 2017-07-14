«Орион» запускает первый в России вегетарианский телеканал

Компания «Макс Медиа», входящая в состав группы компаний «Орион», запускает новый тематический лайфстайл-канал «Первый вегетарианский», который не имеет аналогов на российском рынке. С 25 июля новинка станет доступна всем абонентам спутникового телевидения «Телекарта».

«Первый вегетарианский» — это уникальный познавательно-развлекательный телеканал, посвященный вегетарианству и здоровому образу жизни. Сетка вещания телеканала сформирована из трех восьмичасовых блоков. В первый год вещания в эфир выйдут 250 часов оригинального контента в формате высокой четкости: 40% - программы собственного производства, 30% — закупной контент (фильмы о природе, животных, экологии), 30% — от российских и зарубежных партнеров телеканала.

Аудитория канала «Первый вегетарианский» не ограничивается исключительно вегетарианцами, он рассчитан на тех, кто неравнодушен к вопросам здорового образа жизни и бережного отношения к природе. В эфире представлены программы и документальные фильмы о вкусной и здоровой еде, о жизни знаменитых вегетарианцев, интервью с авторитетами вегетарианского сообщества, беседы с врачами и физиологами о влиянии вегетарианства на организм, в том числе и детей, о полноценном и сбалансированном рационе при переходе на вегетарианство, о его философии и других духовных аспектах, о жизни на природе вне больших городов.

Телеканал будет включен во все базовые пакеты спутникового телевидения «Телекарта» и станет доступным для более чем трехмиллионной аудитории абонентов. Кроме того, «Орион» планирует дистрибутировать телеканал в сетях кабельных операторов с совокупной потенциальной аудиторией более 10 млн абонентов.

«Мы приобрели богатый опыт в создании интересных, полезных, познавательных и развлекательных программ для самой разной аудитории. Согласно открытым источникам в России порядка 4% населения являются сторонниками вегетарианства. Данные по численности адептов здорового образа жизни разнятся, ориентировочно это 10−15% населения. Таким образом, потенциальная аудитория телеканала «Первый вегетарианский» в России более 25,5 млн человек. Работая над созданием телеканала, у нас была возможность опираться не только на статистику и теоретические знания, но и на личный опыт: в команде проекта есть убежденные вегетарианцы. Мы надеемся, что идеи и ценности, которые мы хотим донести, найдут отклик у широкого круга зрителей», — отметила директор телекомпании «Макс Медиа» Евгения Абрамсон.

«На российском телевидении сегодня нет ни одного специализированного телеканала о вегетарианстве. Поэтому, уверена, что появление «Первого вегетарианского» будет воспринято абонентами положительно, учитывая возрастающий интерес в нашей стране к здоровому образу жизни. Еще до его официального запуска об этом наглядно свидетельствует уровень интереса аудитории к страницам телеканала в социальных сетях. Мы планируем осуществить дистрибуцию «Первого вегетарианского» по максимальному кругу операторов, вещающих на территории РФ», — сказала программный директор ГК «Орион» Светлана Борисова.

Всего у ГК «Орион» — семь телеканалов собственного производства, среди которых «Мир Увлечений», «ЕГЭ», «Успех», «Мужской», «Загородная жизнь», «Тайны Галактики» и «Первый Вегетарианский».