Два туриста из Никольска проехали 500 километров до города-героя Волгограда

Город Никольск Пензенской области — это малая родина Сергея Годяева, здесь началось его увлечение, отсюда он впервые поехал на велосипеде, а совсем недавно добрался на двухколесном «приятеле» до Волгограда.

Сергей работает педагогом в никольском филиале областной станции юных туристов. Как и многие путешественники, мужчина начинал с малого — сначала ездил по Никольску, потом постепенно начал увеличивать расстояния. Устраивал одиночные заезды по Пензенской области, ездил к Волге в Саратовскую область, бывал у излучины той же реки в Самаре — в районе Самарской Луки, и даже покорил Крым, правда, немного проехав на машине. В прошлом году вместе с другом Олегом Федотовым, тренером-преподавателем ДЮСШ Никольского района, участвовал в велопробеге до музея-заповедника «Тарханы» — 630 километров за пять дней.

Недавно двое молодых парней ездили в Волгоград.

— Хотелось посетить именно этот город, так как тут проходило одно из самых кровопролитных битв времен Великой

Отечественной войны. — Сталинградская битва. Хотелось окунуться в те события посредством посещения экскурсий и почувствовать энергетику города, — рассказал путешественник.

Как пояснил Сергей Годяев, поездка была спонтанная. Заранее к ней они особо не готовились. За пять дней, с 25 по 30 июня, друзья преодолели 500 километров на велосипедах. Остаток пути думали проехать на электричке.

— Выезжали из Никольска в прохладную и немного дождливую погоду, но чем ближе было к городу-герою, тем жарче становилось. Почти всегда дул встречный ветер. Баул с вещами и провизией весом около 23 кг предательски работал в роли паруса, а во время подъемов тянул вниз, — добавил собеседник.

Путешественники спасались от жары на водоемах, где и делали привал. Выспавшись, отдохнув и искупавшись, друзья пополняли запасы питьевой воды и продолжали свой длинный путь к Царьграду.

В пути их встречали местные жители сел и деревень.

— Заметив наше снаряжение, местные жители предлагали различную помощь. Водители останавливались и расспрашивали о нашем дальнейшем пути.

Четвертый день, 28 июня, стал самым трудным — волгоградские холмы, жара и все тот же встречный ветер. Расслабились друзья только когда сели в электричку, которая довезла их до Волгограда.

В городе они остановились на съемной квартире и в течение двух дней осматривали город.

— Мы с Олегом посетили несколько экскурсий, были в музее «Сталинградская битва», посмотрели круговую панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и, конечно, поднялись на Мамаев курган к монументу «Родина-мать зовет!», — рассказал Сергей Годяев. — Впечатлений — масса! Да и по деньгам все вышло довольно дешево — 3000 рублей на каждого.

Не успев добраться до родного Никольска, молодой велосипедист уже составлял планы на будущее. Самый ожидаемый пункт у путешественника — прокатиться со своей девушкой по Европе.

— Мы и сейчас с ней катаемся, только в менее сложных походах, — дополнил мужчина.

Велопутешественникам Сергей советует начинать с малого, так как сложные походы окажутся невыполнимыми и отобьют всю охоту кататься.

— Помимо надежного велосипеда и тренированных мышц, следует готовиться морально. Так как погода может потрепать неслабо, силы физические могут покинуть, но главное, чтобы дух был не сломлен.

В любой подобной крупномасштабной поездке приходиться идти на риск. В этом случае не стоит надеяться на разные обереги, талисманы и прочее.

— Лучший оберег в экстремальных случаях — это ты сам. Ты сам влияешь на то, что с тобой будет в каждую секунду. Только ты должен думать о технике безопасности, даже на привале, и всегда иметь пути эвакуации или запасные маршруты, — заметил Сергей Годяев.

Дмитрий ГУДИН

