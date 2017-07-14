Пензенцам рассказали о реализации проектов в сфере образования

Мероприятия призваны информировать жителей Пензенской области об основных проектах и достижениях в системе образования.
«Основными проектами системы образования являются реализация программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области», областной программы капремонта школ, обновление школьного автопарка, развитие службы психолого-педагогического сопровождения, а также повышение уровня профмастерства педагогов и многие другие», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Жители получили возможность узнать о включении в областную программу капремонта детских садов, повышение зарплаты младшим детсадовским сотрудникам, методистам и индексации оплаты труда педработникам.
Также населению рассказали о прохождении медосмотров, обновлении компьютерного парка, возможности проведения высокоскоростного Интернета в школы, а также о закреплении молодых педагогов на селе.