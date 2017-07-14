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Пензенцам рассказали о реализации проектов в сфере образования

14 июля в 14:28 116 просмотров
«Открытый диалог. PROобразование», организованная сотрудниками министерства образования региона (0+).

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В Пензенской области на протяжении более двух месяцев проходит акция «Открытый диалог. PROобразование», организованная сотрудниками министерства образования региона (0+).

Мероприятия призваны информировать жителей Пензенской области об основных проектах и достижениях в системе образования.

«Основными проектами системы образования являются реализация программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области», областной программы капремонта школ, обновление школьного автопарка, развитие службы психолого-педагогического сопровождения, а также повышение уровня профмастерства педагогов и многие другие», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Жители получили возможность узнать о включении в областную программу капремонта детских садов, повышение зарплаты младшим детсадовским сотрудникам, методистам и индексации оплаты труда педработникам.

Также населению рассказали о прохождении медосмотров, обновлении компьютерного парка, возможности проведения высокоскоростного Интернета в школы, а также о закреплении молодых педагогов на селе.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/07/14/9322388

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