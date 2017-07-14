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Спортблок: прыжки в воду, футбол (видео)

14 июля в 20:08 166 просмотров

В Казани продолжается летняя спартакиада учащихся России. В третий соревновательный день пензенские спортсмены завоевали две награды.

Яна Большакова показала лучший результат в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Максим Малофеев стал серебряным призером на вышке. В этой же дисциплине Николай Борисов стал 11-ым.

В субботу, 15 июля, пензенский «Зенит» проведет первый официальный матч под руководством нового тренера Артема Куликова. На стадии 1/256 Кубка России по футболу «сине-бело-зеленые» встретятся с саратовским «Соколом».

В случае победы в следующем раунде «зенитовцы» сыграют с одним из тольяттинских клубов: «Ладой» или «Академией футбола имени Коноплева», сообщает телеканал «Экспресс».


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