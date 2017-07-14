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Пензенцы смогут получать больше госуслуг через интернет (видео)

14 июля в 20:11 162 просмотра

От длинных очередей — к новым технологиям. Правительство Пензенской области призывает жителей активнее пользоваться электронными услугами. В регионе возможностью получить государственные и муниципальные услуги пользуются только 48% граждан.

Зарегистрироваться на официальном сайте госуслуг можно в любом многофункциональном центре. С начала 2017 года свои учетные записи подтвердили более 45000 человек. По сравнению с личным обращением в государственные органы, использование портала дает гражданам ряд преимуществ. В частности, через интернет можно оплатить госпошлину со скидкой 30%, а некоторые штрафы — со скидкой до 50%.

«Всем заявителям, которые обращаются сегодня в МФЦ Пензенской области, предоставлена возможность бесплатно обеспечения доступа к единому порталу государственных услуг. Основные — это замена и получение водительского удостоверения, паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, различных справок», — сообщила директор «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежда Козенко.

Сейчас через интернет можно получить около 350 государственных услуг в самых разных сферах. Их перечень постоянно расширяется. Так, в конце 2017 года на портале можно будет оформить и разрешение на строительство, сообщает телеканал «Экспресс».


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