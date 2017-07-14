Белозерцев: Развитие инноваций невозможно без инженерной мысли

В пятницу, 14 июля, губернатор Иван Белозерцев принял участие в торжественном закрытии летней школы «ТинГрад-2017».

Участниками специализированного летнего лагеря стали 110 талантливых школьников из Пензенской области, а также активные участники центров молодежного инновационного творчества из Саратова, Самары, Севастополя, Лениногорска, Перми. Это победители и призеры региональных и всероссийских мероприятий.

На протяжении десяти дней ребята осваивали новые навыки в инженерном деле, 3D-моделировании, программировании, видео, дизайне, радиоэлектронике, продвижении продуктов. Для «тинградовцев» было предоставлено высокотехнологичное оборудование центров молодежного инновационного творчества, работали диалоговые площадки, проводились лекции и встречи с представителями науки, власти, производства и бизнеса.

Иван Белозерцев отметил, что география лагеря расширяется.

«Школа «ТинГрад» стала визитной карточкой Пензенской области. Радует, что ее участниками становятся все больше детей и подростков, в том числе — из других регионов», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сегодня президент РФ уделяет серьезное внимание инновационному развитию экономики страны.

«Развитие инноваций невозможно без инженерной мысли, будущее которой — наша молодежь», — акцентировал он.

Иван Белозерцев поручил усилить работу ЦМИТов в районах области, наладить их связь с высшей школой, а также пересмотреть статус «ТинГрада».

«Необходимо юридически правильно оформить площадку летней школы в качестве областной олимпиады, это даст возможность выдающимся ребятам иметь дополнительные шансы при поступлении в вузы», — распорядился он.

По мнению губернатора, это будет способствовать привлечению еще большего числа молодежи к инновационному творчеству.

«Для нас важно развивать данную деятельность, развивать наш регион — сегодня пензенские промышленные предприятия успешно работают и им нужны молодые квалифицированные кадры», — подчеркнул глава субъекта федерации.

В ходе торжественного мероприятия Иван Белозерцев наградил руководителей направлений и партнеров летней школы, которые принимали активное участие в подготовке и проведении смены.

Также губернатору представили новые проекты школьников и студентов — шахматы для слепых, разработки для коррекции осанки, в области робототехники и производства средств для обеспечения безопасности дорожного движения, интеллектуальные настольные игры и ряд других.

Особый интерес главы региона вызвала инициатива по возрождению популярной ранее игры в лапту.

«Это интересная идея, надо продвигать старинную русскую игру», — адресовал поручение региональному министерству спорта губернатор.

Подводя итог, Иван Белозерцев выразил готовность оказать поддержку наиболее востребованным проектам.

«Надо развиваться, чтобы быть первыми в России», — нацелил он.