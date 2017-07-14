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В Пензе семь УК обязали благоустроить дворы

14 июля в 14:53 92 просмотра
, как управляющие компании, ТСЖ и ЖСК справляются с благоустройством дворов.

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В Пензе Госжилстройтехинспекция проверила, как управляющие компании, ТСЖ и ЖСК справляются с благоустройством дворов.

Специалисты провели 42 выездных проверки. В итоге ведомство выдало девять предписаний по благоустройству придомовых территорий следующим организациям:

— ООО «МУП Первомайского района» (г. Пенза, ул. Бийская, 6);

— МУП ЖСКХ (г. Заречный, ул. Заречная, 12; ул. Братская, 2; ул. Комсомольская, 22);

— ООО УК «Лев» (г. Пенза, ул. Луначарского, 4);

— ТСЖ «Фаэтон» (г. Пенза, ул. Космодемьянской, 5);

— ООО «ЖЭК № 2» (г. Пенза, ул. 8 Марта, 25);

— ООО «УК «Жилсервис» (г. Пенза, Ленина, 24);

— ОАО «Жилье-26» по ОЖФ (г. Пенза, ул. Карпинского, 45).

Также в адрес должностного лица управляющей организации направлено уведомление для составления протокола по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). За нарушение грозит штраф, отмечают в ведомстве.


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