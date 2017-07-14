Прима Театра драмы им. Наума Орлова вернется на родину в Иссу

Об этом она сообщила в ходе телефонного разговора с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс».

«Я давно мечтала приехать в Украинцево. Теплые детские воспоминания связывают меня с этим селом. Здесь я делала первые шаги, здесь жили мои родители. Отец Василий Тимофеевич работал комбайнером», — отметила Валентина Качурина.

19 июля Валентина Васильевна приедет в Украинцево. Планируется, что в начале двадцатых чисел июля актриса посетит историко-краеведческий музей Иссы, которому преподнесет подарки, и проведет творческий вечер на сцене поселкового дома культуры или лицея. Вопрос с площадкой сейчас активно обсуждается. В ходе встречи будут показаны фильмы с отрывками из спектаклей с участием землячки.

Валентина Качурина родилась 9 ноября 1948 года в с. Украинцево Иссинского района Пензенской области. Окончила Саратовское театральное училище им. И. Слонова (сейчас — Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова) в 1968 году, где училась вместе с народными артистами России Андреем Лещенко, Георгием Асатиани, Евгением Поплавским.