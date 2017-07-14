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Прима Театра драмы им. Наума Орлова вернется на родину в Иссу

14 июля в 15:11 16 просмотров
, уроженка села Украинцево Иссинского района Пензенской области Валентина Качурина посетит свою малую родину.

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Актриса челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, уроженка села Украинцево Иссинского района Пензенской области Валентина Качурина посетит свою малую родину.

Об этом она сообщила в ходе телефонного разговора с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс».

«Я давно мечтала приехать в Украинцево. Теплые детские воспоминания связывают меня с этим селом. Здесь я делала первые шаги, здесь жили мои родители. Отец Василий Тимофеевич работал комбайнером», — отметила Валентина Качурина.

19 июля Валентина Васильевна приедет в Украинцево. Планируется, что в начале двадцатых чисел июля актриса посетит историко-краеведческий музей Иссы, которому преподнесет подарки, и проведет творческий вечер на сцене поселкового дома культуры или лицея. Вопрос с площадкой сейчас активно обсуждается. В ходе встречи будут показаны фильмы с отрывками из спектаклей с участием землячки.

Валентина Качурина родилась 9 ноября 1948 года в с. Украинцево Иссинского района Пензенской области. Окончила Саратовское театральное училище им. И. Слонова (сейчас — Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова) в 1968 году, где училась вместе с народными артистами России Андреем Лещенко, Георгием Асатиани, Евгением Поплавским.

В 1968—1970 годах играла в Алтайском ТЮЗе (сейчас — Государственный молодежный театр Алтая) в Барнауле.
С сентября 1970 года выступает на сцене Челябинского театра драмы им. С. М. Цвиллинга (ныне — имени Наума Орлова). Стала ведущей актрисой театра, сыграла десятки ролей.

Фотография: скриншот https://vk.com/photo-5985083_456239379

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