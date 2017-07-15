В Кузнецке водитель-наркоман попался на попытке дачи взятки

В городе Кузнецке Пензенской области мужчину осудили за вождение авто в наркотическом опьянении и попытку дать взятку полицейскому.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 26 мая сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находился водитель в состоянии наркотического опьянении. Мужчина попытался передать полицейскому 15 000 рублей, но тот от взятки отказался.

Сообщается, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Суд назначил мужчине три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишил прав на два года. Приговор в законную силу не вступил.