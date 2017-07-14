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Лучшие учителя Пензенской области получат 200 тысяч рублей

14 июля в 16:48 454 просмотра

В региональном министерстве образования назвали восемь лучших учителей Пензенской области 2017 года.

«Конкурс лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стартовал 1 июня», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

34 педагога из 20 районов области подали документы на участие в конкурсе. Самыми активными участниками стали учителя русского языка и литературы, математики и информатики, истории и обществознания.

10 июля определили победителей. Ими стали преподаватели из Пензы, Кузнецка, Заречного, Мокшана, Каменки и села Засечное Пензенского района. Они получат грант президента РФ в размере 200 тыс. рублей.


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