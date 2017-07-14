В Пензе накажут маму подростка-видеоблогера

В Октябрьском районе Пензы к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию привлекли маму16-летнего видеоблогера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, подросток под псевдонимом размещал на своей странице в социальной сети фото и видео охраняемых территорий, крыш многоэтажек, которые он обходил, а также материалы, направленные на агитацию противоправного поведения.

В отношении его матери составили протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Кроме того, проверка показала, что сотрудники школы, в которой учился подросток, не мониторили «Интернет», а также не должным образом организовали профилактическую работу по выявлению девиантного поведения. В связи с этим в адрес директора школы внесли представление, которое находится на рассмотрении.

В каждом подобном случае будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных, в том числе — законных представителей несовершеннолетних, сообщают в ведомстве.