В пензенском Губернаторском доме открылась выставка маринистов (видео)

Ударом в рынду, или как его еще называют — судовой колокол, в Губернаторском доме открыли выставку, посвященную 200-летию со дня рождения выдающегося русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Помимо подлинников его картин, представлены работы и других не менее известных авторов.
«Вы войдете в зал и ощутите себя в стенах Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи. Во-первых, богатые рамки, и потрясающие экспонаты, написанные выдающимися мастерами», — сказал директор Пензенской картинной галереи им.
Всего в экспозиции представлено около 40 работ прославленных живописцев периода середины XVII- начала XVIII века. Люди, непосредственно связанные с морем, отметили, насколько достоверно на полотнах изображена мощь и непредсказуемость водной стихии.
«Пензенская область не связана с морем, но люди, посмотрев картины про море, всегда захотят на него поехать. Море бывает ласковым — это штиль, сердитым — 3,4 бала, когда ветер загребает барашки, и очень грозным — как у Айвазовского «Девятый вал», — объяснил председатель региональной общественной организации «Пензенское морское собрание» Петр Воронин.
С открытия выставки в Губернаторском доме стартовала неделя Айвазовского, сообщает телеканал «Экспресс». В течение ближайших семи дней любой посетитель экспозиции сможет стать участником мастер-классов и попытаться нарисовать собственную картину на морскую тему.