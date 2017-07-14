В пензенском Губернаторском доме открылась выставка маринистов (видео)

В 2017 году исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого русского мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Именно этому событию в Губернаторском доме посвятили выставку «Беспокойного моря душа…» (0+). Пензенцам предлагают познакомиться с уникальными произведениями художников-маринистов из собрания пензенской картинной галереи. В экспозицию вошли произведения самых известных мастеров морского пейзажа русской изобразительной школы — Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Ильи Репина и Александра Бенуа.

Ударом в рынду, или как его еще называют — судовой колокол, в Губернаторском доме открыли выставку, посвященную 200-летию со дня рождения выдающегося русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Помимо подлинников его картин, представлены работы и других не менее известных авторов.

«Вы войдете в зал и ощутите себя в стенах Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи. Во-первых, богатые рамки, и потрясающие экспонаты, написанные выдающимися мастерами», — сказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Всего в экспозиции представлено около 40 работ прославленных живописцев периода середины XVII- начала XVIII века. Люди, непосредственно связанные с морем, отметили, насколько достоверно на полотнах изображена мощь и непредсказуемость водной стихии.

«Пензенская область не связана с морем, но люди, посмотрев картины про море, всегда захотят на него поехать. Море бывает ласковым — это штиль, сердитым — 3,4 бала, когда ветер загребает барашки, и очень грозным — как у Айвазовского «Девятый вал», — объяснил председатель региональной общественной организации «Пензенское морское собрание» Петр Воронин.

С открытия выставки в Губернаторском доме стартовала неделя Айвазовского, сообщает телеканал «Экспресс». В течение ближайших семи дней любой посетитель экспозиции сможет стать участником мастер-классов и попытаться нарисовать собственную картину на морскую тему.