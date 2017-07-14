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В Пензенской области план по диспансеризации выполнен на 62%

14 июля в 17:29 262 просмотра
, что составило 62% от годового плана.

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В Пензенской области подвели итоги диспансеризации за шесть месяцев 2017 года. За это время обследование прошли около 142 тысяч жителей региона, что составило 62% от годового плана.

Как отметили в пресс-службе областного минздрава, женщины в большей степени проявляют заинтересованность в сохранении своего здоровья, чем мужчины.

«От установленного годового плана 64% наших жительниц уже прошли медицинский осмотр против 57% мужчин», — сообщила заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

По итогам диспансеризации выяснилось, что, в среднем, каждый житель имеет по одному заболеванию. Впервые выявляются заболевания у каждого пятого жителя области.

«Так, за шесть месяцев при проведении диспансеризации впервые установлено 516 случаев новообразований, 5 880 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 968 случаев заболеваний органов дыхания и 381 случай сахарного диабета», — уточнила Ирина Пузракова.

В минздраве отметили, что 56% от впервые выявленных злокачественных новообразований находились на I-II стадии и напомнили, что ранняя диагностика крайне важна, так как на начальной стадии рак не является приговором.


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