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В Пензенской области выросла зарплата промышленников

14 июля в 17:49 254 просмотра

За пять месяцев 2017-го в Пензенской области заработная плата в промышленности выросла на 7,6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, зарплата промышленников в среднем составила 27 229 рублей в месяц.

«По итогам первого полугодия 2017 года поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Пензенской области составило 24523,4 млн руб. или 113% к соответствующему периоду 2016 года, в том числе — от предприятий промышленного комплекса — 12723,9 млн руб. или 119,8%, а их доля в общем объеме поступления налогов более 51%", — сообщает ведомство.


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