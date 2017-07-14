В Пензенской области выросла зарплата промышленников

За пять месяцев 2017-го в Пензенской области заработная плата в промышленности выросла на 7,6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, зарплата промышленников в среднем составила 27 229 рублей в месяц.

«По итогам первого полугодия 2017 года поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Пензенской области составило 24523,4 млн руб. или 113% к соответствующему периоду 2016 года, в том числе — от предприятий промышленного комплекса — 12723,9 млн руб. или 119,8%, а их доля в общем объеме поступления налогов более 51%", — сообщает ведомство.