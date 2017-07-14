Для делегации из Саранска Пензенская область открылась с новой стороны (видео)

Пензу посетила большая делегация из Республики Мордовия: руководители предприятий туристской отрасли, экскурсоводы, сотрудники министерства культуры и национальной политики, а также туристско-информационного центра. Цель визита — познакомиться с достопримечательностями города и наладить тесное сотрудничество в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Пока на пензенские достопримечательности они смотрят глазами туристов, подмечая все самое важное и интересное. Уже меньше чем через год эти люди возьмут на себя ответственность за организацию экскурсий из Саранска в Пензу, сообщает телеканал «Экспресс».

Пензенская область и Республика Мордовия налаживают сотрудничество в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, чтобы болельщики из других российских городов и даже стран смогли не только насладиться атмосферой мундиаля, но и познакомиться с культурным и историческим наследием регионов-соседей.

«Великолепная обзорная экскурсия, прекрасные объекты, я была в приятном удивлении, что в 100 километрах от Саранска есть органный зал и будет хороший турпродукт «Выходные в Пензе» для любителей подобной музыки», — сказала заместитель министра культуры и национальной политики Республики Мордовия Марина Жулина.

В Пензе для гостей из Саранска организовали экскурсию по главным достопримечательностям. Они посетили картинную галерею имени Савицкого, спортивно-оздоровительную турбазу «Чистые пруды», областную филармонию, гостиничный комплекс «Русская охота» и другие объекты. Даже для искушенных в туризме специалистов Пенза с экскурсионной точки зрения открылась с новой стороны.

«Мы — соседи и давно дружим, но некоторых вещей друг о друге по-прежнему не знаем, и поэтому, когда на месте все смотришь, — это замечательно и правильно. И я думаю, что сегодняшняя поездка полезна во многих отношениях», — отметила заместитель директора по научной работе Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи Александра Лобанова.

Во время экскурсии представители двух регионов успели обсудить и другой не менее важный вопрос — организацию приема болельщиков.

«Мы фактически во время ЧМ по футболу сможем одновременно предоставить свыше 7000 мест. Под Чемпионат мира в Саранске, именно под Саранск, они просят с нами заключить соглашение на 1300 номеров. Это фактически около 2000 мест», — добавил начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

Во время Чемпионата мира в Саранске ожидают большой наплыв туристов. Часть нагрузки возьмет на себя и Пензенская область. Количество гостей из других городов и стран напрямую зависит от результатов жеребьевки и популярности той или иной футбольной сборной. Однако нужно быть готовым к любому развитию событий.