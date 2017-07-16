Треть пензенцев не платит за муниципальное жилье (видео)

Сумма задолженности варьируется от 1,5 до 20 тысяч рублей. В ведомстве начали претензионную работу. На данный момент для самых злостных неплательщиков подготовлено 650 уведомлений, сообщает «Экспресс».
«Начисление производится где-то в районе 7100 квартир, если быть более точным — 7066. Из них 5 тысяч — это кто ежемесячно оплачивает, соблюдает платежную дисциплину, и в районе 2 тысяч — это у нас неплательщики.
До этого мы уже 2−3 месяца печатаем на оборотной стороне квитанции предупреждения о том, что задолженность необходимо оплатить. Сейчас уже пришли к претензионным письмам, с которыми потом можно будет обращаться в судебную инстанцию», — сказал Денис Леонтьев.
Видео предоставлено каналом.