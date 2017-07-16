Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе отмывают остановки
В Пензе на ул. Пушкина утром не обнаружилась бригада по ремонту теплосетей
Где в Пензе в выходной ремонтируют дороги. Список
В Пензе на ул. Красной водители паркуются на газонах
В Пензе изучают документы о запасной стрелковой дивизии на ст. Селикса
Пензенцев вновь предупредили о запрете купания в неустановленных местах
В Пензенской области из-за пестицидов гибнут пчелы
Два туриста из Никольска проехали 500 километров до города-героя Волгограда
В Пензе 42 домам вернули горячую воду
Информацию о землях сельхозназначения внесут в спецсистему

Треть пензенцев не платит за муниципальное жилье (видео)

16 июля в 11:07 400 просмотров
, живущих в квартирах по договору социального найма, не платит за жилье. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

" data-title="Треть пензенцев не платит за муниципальное жилье — Пенза-пресс, рунет за день">

Почти треть пензенцев, живущих в квартирах по договору социального найма, не платит за жилье. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

Сумма задолженности варьируется от 1,5 до 20 тысяч рублей. В ведомстве начали претензионную работу. На данный момент для самых злостных неплательщиков подготовлено 650 уведомлений, сообщает «Экспресс».

«Начисление производится где-то в районе 7100 квартир, если быть более точным — 7066. Из них 5 тысяч — это кто ежемесячно оплачивает, соблюдает платежную дисциплину, и в районе 2 тысяч — это у нас неплательщики.

До этого мы уже 2−3 месяца печатаем на оборотной стороне квитанции предупреждения о том, что задолженность необходимо оплатить. Сейчас уже пришли к претензионным письмам, с которыми потом можно будет обращаться в судебную инстанцию», — сказал Денис Леонтьев.

Видео предоставлено каналом.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics