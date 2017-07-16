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В Пензе задержали «квартиранта"-афериста (видео)

16 июля в 12:06 434 просмотра
, который обманывал арендодателей по всей стране. В полицию обратилась жительница Краснодара 1956 года рождения. Она разместила в интернете объявление о сдаче квартиры.

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В Пензе задержали мужчину, который обманывал арендодателей по всей стране. В полицию обратилась жительница Краснодара 1956 года рождения. Она разместила в интернете объявление о сдаче квартиры.

На него откликнулся неизвестный и сообщил, что хочет арендовать жилпощадь. Однако, чтобы получить предоплату, пенсионерка должна подойти к ближайшему банкомату и следовать его инструкциям.

Женщина послушалась, однако денег не получила. Со счета ее банковской карты исчезли 9 тысяч рублей.

«Личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель города Пензы 1991 года рождения. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что данные денежные средства потратил на продукты питания», — рассказала Ирина Кудимова, начальник отдела дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе.

Как оказалось, это не единственная афера. Полицейские доказали его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов России. Злоумышленнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено каналом.


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