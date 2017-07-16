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Библиотекари Кузнецка выиграли гранты на два проекта (видео)

16 июля в 13:03 232 просмотра
, созданного по инициативе главы администрации Сергея Златогорского.

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В городе Кузнецке Пензенской области состоялось первое заседание совета по культуре, созданного по инициативе главы администрации Сергея Златогорского.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы работы творческих центров, библиотек, музыкальных, художественных школ и музеев города.
Новый облик и направления работы учреждений культуры Кузнецка обсудили наиболее авторитетные деятели культуры города. Представители городской власти также поделились своими соображениями на этот счет.

«Важно и содержательную часть в виде каких-то проектов, начинаний, инициатив нам с вами продумать, чтобы было и интересно, и полезно, и город в этом плане развивался. И параллельно мы должны выходить на решения по инфраструктурным вопросам», — сказал Сергей Златогорский, глава администрации Кузнецка.

В Кузнецке реализуется множество культурных проектов различного масштаба. Профессионализм и энтузиазм работников позволяет генерировать новые идеи и находить источники их финансирования. Например, библиотекари города выиграли гранты на реализацию проектов «Библиосказка» (0+) и «Открой в себе художника» (0+).

Участники заседания культсовета также озвучили предложения, касающиеся пополнения книжного фонда библиотек и сотрудничества общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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