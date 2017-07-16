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В «Буртасах» проходит учебно-тренировочный сбор команды (видео)

16 июля в 14:05 230 просмотров
«Буртасы» проходит учебно-тренировочный сбор команды Узбекистана по спортивной гимнастике. Основной состав сборной готовится к чемпионату мира, который пройдет в Канаде.

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В Пензе во дворце спорта «Буртасы» проходит учебно-тренировочный сбор команды Узбекистана по спортивной гимнастике. Основной состав сборной готовится к чемпионату мира, который пройдет в Канаде.

Осенью в Монреаль в составе сборной Узбекистана отправятся сильнейшие спортсмены: чемпионы и призеры Азиатских игр, призер Юношеских Олимпийских игр, а также бронзовый призер Олимпиады в Пекине 2008 года Антон Фокин.

Спортсмены выступят в многоборье. Им предстоит покорить шесть снарядов, в том числе коня, кольца и перекладину. Гости из Узбекистана пробудут до 25 июля.

Спортсмены проводят сборы в «Буртасах» во второй раз. Они уже приезжали в Пензу в апреле этого года, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено каналом.


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