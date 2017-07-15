В Пензе обновленный цирк планируют открыть в 2019 году

На строительной площадке пензенского цирка прошло рабочее совещание, на котором стороны обсудили технические вопросы завершения масштабного проекта, начатого в 2014 году.

В связи с рядом возникших проблем его реализация была приостановлена, несмотря на высокую готовность объекта — около 70%.

«В ходе двусторонних переговоров Иван Белозерцев сообщил Дмитрию Иванову о том, что весной 2017 года было получено заключение госэкспертизы по достоверности сметной стоимости объекта. Документы направлены в Департамент инвестиций, реставрации и строительства при Министерстве культуры РФ», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Генеральный директор ФКП «Росгосцирк» подтвердил намерение компании завершить строительство цирка в Пензе.

«Процесс нужно завершать, результат будет, когда в регионе есть и заинтересованность власти, и богатые цирковые традиции. Я вижу готовность довести дело до конца, чтобы мы приехали в Пензу перерезать ленточку на торжественном открытии цирка и привезли бы хорошую программу», — отметил Дмитрий Иванов.

Он добавил, что многие проблемы, связанные с работами по проекту, удается решать благодаря поддержке региональной власти.

Иван Белозерцев подчеркнул, что для региона учреждение культуры имеет особое значение, поскольку именно Пенза считается родиной российского цирка.

«Этот объект очень ожидаем и детьми, и взрослыми», — сказал губернатор.

Он напомнил, что правительством Пензенской области разработана «дорожная карта» по завершению строительства пензенского государственного цирка. Поддержку этому проекту оказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На расширенной встрече, состоявшейся в региональном правительстве с участием всех заинтересованных сторон, обсуждался ряд технических аспектов, связанных с окончанием стройки.

«Посетив стройплощадку, вы сами убедились, что объект грандиозный, и его нужно завершать. Мы настроены на совместную работу, — резюмировал Иван Белозерцев. — Нужно двигаться вперед».

Дмитрий Иванов выразил уверенность, что пензенский цирк будет открыт в 2019 году.