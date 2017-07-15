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Пензенская область получит 14 млн рублей на переселение из аварийного жилья

15 июля в 11:15 302 просмотра

Из Фонда содействия реформированию ЖКХ в Пензенскую область поступят 14 млн рублей на переселение из аварийного жилья.

«Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжает рассматривать реестры контрактов по программам переселения граждан из аварийного жилья», — сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

В правлении Фонда рассмотрели реестры контрактов и приняли решения перечислить средства Пензенской области, Республике Саха (Якутия), Пермскому краю, Воронежской области и Еврейской автономной области.

14 млн рублей на переселение граждан города Пензы из аварийного жилья получит регион от Фонда содействия реформирования ЖКХ.


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