Пензенская область получит 14 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Из Фонда содействия реформированию ЖКХ в Пензенскую область поступят 14 млн рублей на переселение из аварийного жилья.

«Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжает рассматривать реестры контрактов по программам переселения граждан из аварийного жилья», — сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

В правлении Фонда рассмотрели реестры контрактов и приняли решения перечислить средства Пензенской области, Республике Саха (Якутия), Пермскому краю, Воронежской области и Еврейской автономной области.

14 млн рублей на переселение граждан города Пензы из аварийного жилья получит регион от Фонда содействия реформирования ЖКХ.