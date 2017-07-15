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Белозерцев: Мы должны обеспечить детей-сирот качественным жильем

15 июля в 11:37 244 просмотра
, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести (построить) 207 жилых помещений.

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В 2017 году в Пензенской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести (построить) 207 жилых помещений.

«На сегодняшний день объявлены аукционы на приобретение 125 объектов недвижимости в 21 муниципальном образовании. Заключены контракты на покупку 82 жилых помещений, 35 из которых оформлены в муниципальную собственность. Детям-сиротам уже предоставили 21 квартиру», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Губернатор обратил внимание на важность проведения тщательной подготовительной работы.

«Министерству труда и соцразвития области надо не только выезжать с проверкой, но и работать с муниципалитетами заранее, на этапе формирования списков получателей жилья, чтобы специалисты на местах знали перечень документов, знали, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок прошлых лет», — уточнил глава региона.

В качестве примера он привел ситуации, когда детей-сирот включали в список на предоставление жилья без их заявления, а также случаи, когда личное заявление подают граждане в возрасте до 18 лет, хотя это должны делать их законные представители.

Иван Белозерцев также сделал акцент на необходимости сопровождения всех конкурсных процедур по приобретению в муниципальную собственность помещений, грамотном оформлении документов и на своевременном освоении выделяемых средств.

«Мы должны обеспечить детей-сирот качественным жильем. Вопрос серьезный, нарушений быть не должно», — заключил губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/15/9181798

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